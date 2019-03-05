РИАМО - 5 мар. Более 3 миллионов штук цветов поставят в торговые сети к празднику 8 Марта цветочные теплицы Подмосковья, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Более 3 миллионов штук подмосковных цветов поставят в торговые сети к празднику 8 Марта теплицы Московской области. Сейчас у них горячая пора. Чтобы порадовать женщин Москвы и Подмосковья ежедневно срезается около 40 сортов элитных роз и тюльпанов», – сказал Разин.

В Московской области производством цветочной продукции заняты пять предприятий. Это тепличный комплекс «Подосинки» в Дмитровском городском округе, «Егорьевский тепличный комбинат» в Егорьевске, ООО «Мосроза» в Ступинском городском округе, «Теплицы Раменские» в Раменском районе и «Мытищинский совхоз декоративного садоводства».

«Свежесть срезки и быстрая доставка от теплицы до покупателя – и это еще не все преимущества наших цветов. Подмосковная роза, к примеру, сразу после срезки в теплице помещается в спецконтейнер с питательным раствором и в таком виде поступает в торговые точки», – подчеркнул министр.

В подмосковных теплицах оптимальные условия для выращивания цветов создаются с помощью современного оборудования с полностью автоматизированным процессом регулирования микроклимата внутри теплиц и оптимизированным поливом растений.

«Половина площади теплиц для выращивания цветов в ЦФО принадлежит Московской области. Хочу подчеркнуть, что впервые в истории Подмосковья, начиная с текущего года, на строительство теплиц для выращивания цветочных культур из регионального бюджета выделяется поддержка – не менее 5% на возмещение части произведенных капитальных затрат», – заключил Разин.