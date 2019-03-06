Как выбрать домашнее животное семье с ребенком

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Часто, мечтая о домашнем питомце, родители с детьми не знают, какое именно животное им стоит завести. Кого же выбрать – кошку, собаку, попугая, хомяка или более необычного питомца, например, енота – подскажет проект «Такие разные питомцы» от детского сервиса Leopony.

Чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться, сходите с ребенком в контактный зоопарк, пообщайтесь с разными животными, представьте их у себя дома. Скорее всего, по вашему собственному впечатлению и реакции детей вы сразу поймете, какое животное должно стать членом вашей семьи.

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