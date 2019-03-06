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  2. Как выбрать домашнее животное семье с ребенком
Шпаргалки

Как выбрать домашнее животное семье с ребенком

Как и зачем заводить домашнее животное в семье с детьми, читайте в материале РИАМО, подготовленном совместно с детским сервисом Leopony.
©  pixabay.com
1

Как сделать выбор

© РИАМО, Николай Корешков

Часто, мечтая о домашнем питомце, родители с детьми не знают, какое именно животное им стоит завести. Кого же выбрать – кошку, собаку, попугая, хомяка или более необычного питомца, например, енота – подскажет проект «Такие разные питомцы» от детского сервиса Leopony.

Чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться, сходите с ребенком в контактный зоопарк, пообщайтесь с разными животными, представьте их у себя дома. Скорее всего, по вашему собственному впечатлению и реакции детей вы сразу поймете, какое животное должно стать членом вашей семьи.

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2

Что делать, если один из родителей против?

©  pxhere.com

Нередко ребенок просит завести питомца, например, кошку, но ваш супруг категорически против. Что же сделать в такой ситуации? Самый эффективный способ убедить партнера – объяснить, что таким образом ребенок научится проявлять заботу и внимание, быть ответственным и обязательным. Также стоит показать, насколько сильно ребенок хочет иметь четвероногого друга, что для него это – осуществление мечты.

Кстати, знаете ли вы, почему у кошки светятся глаза? Внутренняя поверхность глаза этих животных имеет блестящий слой, так называемое зеркало, которое отражает падающий свет в темном помещении или в темное время суток, поэтому и кажется, что у кошек светятся глаза.

3

Что делать, если ребенок хочет собаку

© Егорьевское Информагентство, Галина Степанцова

Собака – это, пожалуй, самое популярное домашнее животное, при этом на него требуется больше энергии, времени и сил, чем для какое-либо другое. Да, завести собаку – это непросто, зато она вам отплатит невероятной любовью и преданностью. И, конечно, абсолютно особенные отношения возникают между ребенком и собакой, отношения, которые перерастают в настоящую дружбу. Если вы не можете определиться, какую же собаку выбрать, вам может помочь психолог, который работает с данным вопросом и направит вас в нужном направлении. Ну, а когда выбор будет сделан, придет время дать вашему новому другу кличку. Может, Снежок, может, Дружок, может, Мухтар? Пофантазируйте вместе с ребенком!

4

Стоит ли заводить экзотическое животное

©  pxhere.com

Если раньше выбор домашнего животного был так невелик – кошка, собака, черепаха, хомяк или рыбки, то теперь разнообразие питомцев может привести в замешательство. Что же делать, если ваш ребенок хочет какого-нибудь экзотического друга, например, хамелеона? Главное – не паникуйте, все не так страшно, как вам кажется. Не забывайте о том, что у всех детей, как и у животных, разные темпераменты, и иногда дети с необычным характером «притягивают» необычных животных. Не противьтесь этому, а, наоборот, взгляните на это позитивно – поддержите стремление своего ребенка быть не таким, как все.

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5

Что делать, если ребенок любит лошадей

© РИАМО, Александр Манзюк

Лошадь – одно из умнейших животных, которое может подарить невероятные эмоции. Это грациозное и красивое существо способно творить чудеса – с помощью иппотерапии (общения с лошадьми) могут частично или полностью пройти многие болезни. Конечно, мало кто может позволить себе содержание лошади, но это не значит, что не стоит обращать внимание на любовь детей к этим животным. Отличной альтернативой может стать конный спорт, который поможет ребенку стать сильным и выносливым и научит бережному отношению не только к животным, но и к людям. 

6

Как завести голубей

© РИАМО, Александр Кожохин

Если вы живете за городом, и ваш ребенок хочет чего-то необычного, то вполне можно задуматься о собственной голубятне. На самом деле, голубь – не только очень умное животное, но и довольно преданное, ведь не зря их использовали в качестве почтальонов! Стоит помнить о том, что эти птицы любят жить со своими сородичами, так что покупать голубей нужно парами. Конечно, голубь – не самый простой вариант, но только представьте, насколько увлекательно общение с этими прекрасными птицами, сколько эмоций оно подарит вам и вашему ребенку. 

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