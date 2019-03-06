Как выбрать домашнее животное семье с ребенком

Как сделать выбор
Часто, мечтая о домашнем питомце, родители с детьми не знают, какое именно животное им стоит завести. Кого же выбрать – кошку, собаку, попугая, хомяка или более необычного питомца, например, енота – подскажет проект «Такие разные питомцы» от детского сервиса Leopony.
Чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться, сходите с ребенком в контактный зоопарк, пообщайтесь с разными животными, представьте их у себя дома. Скорее всего, по вашему собственному впечатлению и реакции детей вы сразу поймете, какое животное должно стать членом вашей семьи.
Что делать, если один из родителей против?
Нередко ребенок просит завести питомца, например, кошку, но ваш супруг категорически против. Что же сделать в такой ситуации? Самый эффективный способ убедить партнера – объяснить, что таким образом ребенок научится проявлять заботу и внимание, быть ответственным и обязательным. Также стоит показать, насколько сильно ребенок хочет иметь четвероногого друга, что для него это – осуществление мечты.
Кстати, знаете ли вы, почему у кошки светятся глаза? Внутренняя поверхность глаза этих животных имеет блестящий слой, так называемое зеркало, которое отражает падающий свет в темном помещении или в темное время суток, поэтому и кажется, что у кошек светятся глаза.
Что делать, если ребенок хочет собаку
Собака – это, пожалуй, самое популярное домашнее животное, при этом на него требуется больше энергии, времени и сил, чем для какое-либо другое. Да, завести собаку – это непросто, зато она вам отплатит невероятной любовью и преданностью. И, конечно, абсолютно особенные отношения возникают между ребенком и собакой, отношения, которые перерастают в настоящую дружбу. Если вы не можете определиться, какую же собаку выбрать, вам может помочь психолог, который работает с данным вопросом и направит вас в нужном направлении. Ну, а когда выбор будет сделан, придет время дать вашему новому другу кличку. Может, Снежок, может, Дружок, может, Мухтар? Пофантазируйте вместе с ребенком!
Стоит ли заводить экзотическое животное
Если раньше выбор домашнего животного был так невелик – кошка, собака, черепаха, хомяк или рыбки, то теперь разнообразие питомцев может привести в замешательство. Что же делать, если ваш ребенок хочет какого-нибудь экзотического друга, например, хамелеона? Главное – не паникуйте, все не так страшно, как вам кажется. Не забывайте о том, что у всех детей, как и у животных, разные темпераменты, и иногда дети с необычным характером «притягивают» необычных животных. Не противьтесь этому, а, наоборот, взгляните на это позитивно – поддержите стремление своего ребенка быть не таким, как все.
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Что делать, если ребенок любит лошадей
Лошадь – одно из умнейших животных, которое может подарить невероятные эмоции. Это грациозное и красивое существо способно творить чудеса – с помощью иппотерапии (общения с лошадьми) могут частично или полностью пройти многие болезни. Конечно, мало кто может позволить себе содержание лошади, но это не значит, что не стоит обращать внимание на любовь детей к этим животным. Отличной альтернативой может стать конный спорт, который поможет ребенку стать сильным и выносливым и научит бережному отношению не только к животным, но и к людям.
Как завести голубей
Если вы живете за городом, и ваш ребенок хочет чего-то необычного, то вполне можно задуматься о собственной голубятне. На самом деле, голубь – не только очень умное животное, но и довольно преданное, ведь не зря их использовали в качестве почтальонов! Стоит помнить о том, что эти птицы любят жить со своими сородичами, так что покупать голубей нужно парами. Конечно, голубь – не самый простой вариант, но только представьте, насколько увлекательно общение с этими прекрасными птицами, сколько эмоций оно подарит вам и вашему ребенку.
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