РИАМО - 5 мар. В Мытищах в рамках всероссийского форума «Дни самбо в Подмосковье» проведут семинар для учителей, практикумы и мастер-класс, мероприятие состоится 6 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Форум проведут в Центре единоборств (Мытищи, Силикатная улица, дом 30А).

«Программа включает выставку «История и развитие самбо в Московской области», семинар для учителей физкультуры «Урок самбо», практикумы для специалистов и педагогов физкультурно-спортивного профиля «Самбо в ГТО» и «Самбо – спорт», а также мастер-класс для тренеров «Самбо – XXI века». Участникам покажут исторические и методические материалы о единоборстве», – отмечается в сообщении.

Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что в регионе работают 30 отделений по самбо, где занимаются спортсмены разных возрастов. В секциях тренируются более 2500 человек, которых готовят 93 профессиональных тренера.

«В прошлом году на юношеском первенстве России самбисты из Московской области заняли первое место. Кроме того, у нас есть чемпион мира и Европы – это Денис Давыдов из Балашихи. В случае, если самбо окончательно включат в олимпийскую программу, тогда у наших атлетов появится шанс продемонстрировать всему миру свои умения», – подчеркнул Терюшков.

По его словам, регулярно на крупных всероссийских и международных турнирах слышатся имена представителей Московской области: воспитанницы можайской школы Карины Черевань, которая является двукратной победительницей первенства Европы по самбо, чемпиона Европы и России по самбо и чемпиона России по боевому самбо Заура Азизова, чемпиона Европы по самбо, серебряного призера чемпионата России, победителя кубка России Евгения Максимова.

«Это яркие талантливые спортсмены. В 2018 году на территории Московской области проведено четыре всероссийских и шесть межрегиональных соревнований по самбо, а на первенстве России среди юношей и девушек. Московская область заняла первое место среди регионов. У нас хорошие условия для тренировок, опытный тренерский штаб и перспективные спортивные кадры», – заключил министр.