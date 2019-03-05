РИАМО - 5 мар. Свыше 800 человек приняли участие во втором этапе регионального чемпионата WorldSkills Russia Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье завершается второй этап V Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia Московской области. В чемпионате уже приняли участие более 800 человек», – сказала Забралова.

Чемпионат стартовал 1 марта на 19 конкурсных площадках по 58 профессиональным компетенциям.

Забралова уточнила, что в этом году возрастной диапазон участников чемпионата значительно расширен: впервые проходят соревнования для школьников 12-14 лет, а также опытных профессионалов – участников старше 50 лет – в рамках чемпионата «Навыки мудрых».

«Уже завершились состязания по 38 компетенциям. Победители войдут в состав сборной Московской области и пройдут отборочные соревнования на право участия в финале уже национального чемпионата, который состоится в Казани в мае 2019 года. А сильнейшие участники смогут войти в расширенный состав национальной сборной и будут бороться за право представлять Россию на мировом чемпионате профессионального мастерства», – резюмировала Забралова.