РИАМО – 5 мар. Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 9 и 10 марта в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В предстоящие выходные, в ночь с 9 на 10 марта, на втором главном пути станции «Железнодорожная» пройдут плановые работы. Технологическое окно назначено преимущественно в ночное время с 21:20 до 07:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в самое популярное для поездок время», – отмечается в сообщении.

На период работ движение поездов на участке Реутово – Железнодорожная будет организовано по соседним путям.

«В связи с этим внесены изменения в график движения электричек, курсирующих ночью и рано утром. Так, из расписания выведены несколько пригородных поездов на участке Москва – Железнодорожная», – уточняется в материале.

У некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково», «Новогиреево», «Реутово», «Никольское», «Салтыковская» и «Кучино».

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».