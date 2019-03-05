РИАМО - 5 мар. Подмосковная Лобня заняла 21 место в рейтинге министерства строительства и ЖКХ России по качеству городской среды, обойдя Краснодар, Белгород, Курск и Владивосток, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

Он отметил, что по итогам 2018 года Лобня вошла в десятку сильнейших муниципалитетов Подмосковья, по многим направлениям городской округ занял самые высокие позиции.

«Так, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ввело оценку качества городской среды. Интегральная методика расчета индекса состоит из 30 индикаторов по пяти критериям: безопасность, комфорт, экологичность, уличная инфраструктура и благоустройство городского пространства, современность среды. Лобня занимает абсолютное 21 место среди всех 1112 городов нашей необъятной России. По этому показателю мы обошли такие города, как, например, Краснодар, Белгород, Курск и Владивосток», - сказал Смышляев.

Он добавил, что среди средних городов России, с численностью населения от 50 до 100 тысяч жителей, Лобня занимает второе место.