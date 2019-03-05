РИАМО - 5 мар. В рамках проекта «Золотая Маска» в городе» на исторических площадках Москвы пройдут показы 13 спектаклей – постановки можно будет посмотреть на ВДНХ, в «Аптекарском огороде», в московских музея, магазинах и других необычных пространствах, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Текущий год объявлен в России Годом театра, и в этом же году Российская Национальная театральная Премия и фестиваль «Золотая Маска» отмечает 25-летие. Яркой частью театрального праздника, охватившего всю Москву, традиционно станет проект «Золотая Маска» в городе» – серия театральных представлений на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах.

«Спектакли можно будет увидеть в исторических и современных зданиях Москвы в период с 16 марта по 23 апреля 2019 года. Проект «Золотая Маска» в городе» проводится при поддержке правительства Москвы и входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»», – отмечается в сообщении.

В проекте примут участие 13 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска и Ханты-Мансийска.

Вход на все представления для зрителей будет бесплатным. Для того, чтобы посетить некоторые спектакли (их список вы найдете в расписании показов) необходимо будет заранее зарегистрироваться. Информацию о том, как это сделать – появится на сайте.