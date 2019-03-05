РИАМО – 5 мар. Шведской академии в этом году будет разрешено присудить Нобелевскую премию по литературе за два года, лауреатов выберут осенью, сообщает Газета.ru.

«Снова можно будет присудить Нобелевскую премию по литературе, и этой осенью будут выбраны лауреаты за 2018 и 2019 годы», – говорится в заявлении Нобелевского фонда.

В 2018 году Нобелевский фонд не позволил присудить премию по литературе в 2018 году из-за того, что в отношении одного «человека, близкого к Нобелевской премии» были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии. Они практически парализовали работу литературного корпуса.

В 2017 году Нобелевскую премию по литературе вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что «в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром».