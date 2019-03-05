РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Мособлдума взяла на контроль вопрос начисления земельного налога социальным объектам в подмосковных Люберцах, сообщил депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

Во вторник в администрации Люберец прошел круглый стол на тему: «Особенности формирования нормативных затрат на выполнение государственного задания для учреждений здравоохранения Московской области в части налоговых расходов».

«Сегодня (5 марта – ред.) у нас в Люберцах прошел круглый стол с участием четырех комитетов областных министерств. Поводом стало обращение одного из главврачей в Люберцах о высоком земельном налоге. Например, одна из больниц платит 20 миллионов рублей в год, другая – 8. Это высокие цифры, Мособлдума взяла вопрос на контроль», – сказал Коханый.

Он добавил, что в конце апреля пройдет заседание с участием депутатов, где данный вопрос рассмотрят более детально.

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, в городской округ активно привлекают медицинские кадры. Например, врачам выделяют жилые помещения.

В Люберцах планируют начать строительство новых поликлиники и подстанции скорой помощи, в частности, в микрорайоне Самолет.