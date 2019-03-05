РИАМО - 5 мар. Подмосковные власти готовы помочь малообеспеченным жителям региона приобрести оборудование для приема ТВ-сигнала в цифровом формате, за данной выплатой уже обратились 295 человек, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С 15 апреля Московская область перейдет на цифровое телевизионное вещание. Сеть цифрового ТВ включает бесплатный набор из 20 каналов, который раньше был доступен только в платных пакетах. Малообеспеченным жителям Подмосковья, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате стоимостью около 1 тысячи рублей, окажут единовременную материальную помощь.

«У нас есть малообеспеченные граждане, которые нуждаются в приобретении оборудования, и всем этим гражданам мы готовы оказать государственную социальную помощь. На сегодня уже обратились 295 человек. Стоимость устройства, которое необходимо для того, чтобы перейти на цифровое ТВ, не превышает тысячи рублей. Поэтому всем обратившимся гражданам на сумму 1,1 миллиона рублей мы можем такую помощь оказать. Мы не всех граждан обеспечиваем средствами на приобретение устройства, а только тех, кто малообеспечен», - сказала Фаевская.