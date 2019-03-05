РИАМО - 5 мар. После реконструкции стадион «Москвич» в подмосковной Лобне стал современным спортивным объектом, где можно проводить матчи самого высокого уровня, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

Он отметил, что на отчетной встрече год назад была поставлена задача закончить реконструкцию и ввести в эксплуатацию стадион «Москвич». На сегодня эта задача выполнена.

«Обновленный стадион «Москвич» по качеству оснащения, без преувеличения, является самым современным спортивным объектом в городе. Благодаря новой инфраструктуре на стадионе можно проводить матчи самого высокого уровня. Стадион открыт для всех горожан», - сказал Смышляев.

По его словам, в этом году продолжится модернизация стадиона, чтобы как можно больше любителей спорта посещали данный объект.