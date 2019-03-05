РИАМО – 5 мар. Подмосковный Росреестр проведет две горячие линии в марте, их темами станет снятие арестов в отношении объектов недвижимости и строительство на дачных участках, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Формат горячей линии позволяет в режиме реального времени предоставить гражданам исчерпывающую информацию по общим вопросам и конкретным жизненным ситуациям. В ходе горячих линий по кадастровой оценке недвижимости, порядке получения услуг в электронном виде и вопросам кадастрового учета недвижимости управление зафиксировало обращения более чем 40 заявителей», – говорится в сообщении.

Больше всего звонков поступило в ходе горячей линии по вопросам государственного кадастрового учета.

«В марте управление проведет две горячих телефонных линии. Так, 13 марта специалисты управления ответят на вопросы, связанные с изменениями в законодательстве о садоводстве и огородничестве и окончанием дачной амнистии. А 27 марта пройдет горячая линия по вопросам о наложении и снятии арестов (запретов) в отношении объектов недвижимости», – подчеркивается в материале.

Постоянный телефон горячей линии: 8(499)148 92-70.