РИАМО - 5 мар. Дольщики четвертого и пятого корпусов жилого комплекса «Лобня-Сити» должны получить ключи от своих квартир уже в этом году, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Ровно год назад мы встречались с вами в этом зале, подводили итоги 2017 года и ставили перед собой сложные, амбициозные задачи. Сегодня эти проблемы решены. Введены в эксплуатацию два корпуса жилого комплекса «Лобня-Сити». Ключи от своих квартир получили и жильцы дома №1 по улице Спортивной. Но нам нельзя останавливаться. В этом году новоселами должны стать дольщики четвертого и пятого корпусов «Лобня-Сити». Эти люди тоже давно ждут ключей от своих квартир, и я уверен, в этом году мы все вместе отпразднуем новоселье», - сказал Смышляев.

Ранее начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян сообщил, что в подмосковном реестре пострадавших дольщиков находятся более 10 тысяч человек. Подать заявление о включении в реестр граждане могут на региональном портале госуслуг.