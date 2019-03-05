РИАМО - 5 мар. Два пассажирских терминала и пешеходные галереи появятся вместе с новым транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Петровско-Разумовская», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проект планировки территории ТПУ «Петровско-Разумовская» прошел публичные слушания. Проектируемая территория расположена вблизи станции метро «Петровско-Разумовская», объекты ТПУ планируется разместить на участке площадью 29,3 гектара.

«Это будет один из крупнейших ТПУ столицы. Он свяжет потоки двух линий метро – Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, а также линии двух направлений железных дорог и наземный городской общественный транспорт. Предусмотрено строительство двух пассажирских терминалов, внеуличного пешеходного перехода через Локомотивный проезд и две крытых пешеходных галереи, которые обеспечат комфортную пересадку между видами транспорта», – сказала Княжевская.

Она добавила, что в проекте предусмотрено строительство новой железнодорожной платформы и перенос существующей на Савеловском направлении ближе к общественному транспорту.

Прилегающую территорию ждет комплексное благоустройство для формирования безопасных и комфортных подходов к ТПУ. Проект планировки территории хотят утвердить до конца 2019 года.