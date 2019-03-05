РИАМО - 5 мар. В филиале ГГТУ в подмосковном Ликино-Дулеве 11 марта пройдет донорская акция «От сердца к сердцу», в ней смогут принять все желающие, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Одиннадцатого марта на базе Ликино-Дулевского политехнического колледжа – филиала ГГТУ при поддержке Управления культуры, спорта и молодежи администрации городского округа Ликино-Дулево – пройдет донорская акция «От сердца к сердцу», – говорится в сообщении.

Акция будет проходить 11 марта с 9:00 до 12:00 по адресу: город Ликино-Дулево, переулок Первомайский, дом №11.

Предварительная запись для участия в акции обязательна. Заявки можно направить на адрес электронной почты: odm-ozr@yandex.ru.