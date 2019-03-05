РИАМО - 5 мар. Во вторник в Подмосковье и Москве установилась апрельская погода, температура в столице превысила плюс 4 градуса, уже 6 марта столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, 7 марта – до минус 13 градусов, а 8 марта потеплеет до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ближайшие дни погода в Московском регионе ожидается очень неустойчивой. Как атмосферное давление, так и температура воздуха будут стремительно меняться. <…> Сегодня, 5 марта, атмосферное давление на 20 единиц ниже привычных значений, 727 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов. В середине дня термометры показали плюс 4,2 градуса на станции ВДНХ. Такая температура больше соответствует апрелю», – говорится в сообщении.

Погода изменится 6 марта. Атмосферное давление подрастет на 15 единиц и составит 742 миллиметра ртутного столба, что незначительно ниже нормы. Днем будет минус 1 – плюс 1 градус, вечером похолодает до минус 6.

«Дальнейшее похолодание ожидается 7 марта, минус 11-13 ночью, минус 2-4 градуса днем. Атмосферное давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба. А 8 марта давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба, и снова потеплеет. Ночью минус 2-4 градуса, днем плюс 3-5», – добавляется в сообщении.

Из-за перепадов температуры и давления может ухудшиться самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов. Всем, кто чутко реагирует на изменения температуры и атмосферного давления, рекомендуется внимательнее следить за самочувствием. В случае необходимости принимать необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные врачом.