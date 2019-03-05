РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Соревнования для детей по горнолыжному спорту пройдут 10 марта в горнолыжном комплексе «Красная горка» подмосковного Подольска, сообщается на сайте комплекса.

«Открытое первенство «Солнечные зайчики» горнолыжного комплекса «Красная горка» по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант в личном зачете среди младших возрастных групп 2014-2013, 2012-2011, 2009-2010 годов рождения пройдет 10 марта. Соревнования будут проходить на трассе №2, свободное катание и разминка на – трассе №1», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров определят по сумме заездов в каждой возрастной группе. Их наградят кубками, медалями и грамотами, а также ценными призами.

Для участия в соревнованиях нужно предоставить оригинал или копию свидетельства о рождении, полис добровольного страхования от несчастного случая, медицинскую справку о состоянии здоровья или расписку о состоянии здоровья, квитанцию об оплате электронного билета.

Регистрация на первенство «Солнечные зайчики» началась 4 марта и закончится 9 марта в 12:00, максимальное количество участников – 150 человек. Зарегистрироваться можно на сайте горнолыжного комплекса.