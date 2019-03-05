РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальщики очищают дороги и пешеходные тротуары от снега и наледи во вторник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска дождливо, температура плюсовая. В результате снег начал снова резко таять. Чтобы ускорить этот процесс и освободить дороги и пешеходные тротуары от наледи, работники подрядной организации МУП «СЕЗ» расчищают поверхности», – говорится в сообщении.

Снег и наледь, убранные с дорог придомовых территорий, вывозятся за пределы города на специальный полигон.