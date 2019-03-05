РИАМО - 5 мар. Власти Подмосковья рассчитывают на привлечение в регион новых инвесторов, в том числе из Москвы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с бизнесом «Подмосковная Масленица».

«Тезис, который можно озвучить, - это то, что резиденты, расположенные в Москве, готовы переезжать в Подмосковье. 86% проголосовали за то, что могут переехать в Подмосковье, (в качестве – ред.) важной задачи было озвучено создание транспортной доступности, создание инфраструктуры», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что в Подмосковье есть свободные офисные помещения.

«Мы считаем, что программа по постройке до миллиона квадратных метров офисных площадей с хорошей транспортной доступностью вполне реалистична по заполняемости», - заключил Хромов.