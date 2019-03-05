РИАМО - 5 мар. Специалисты Главгосстройндзора Московской области в ходе проверки дома №1 в ЖК «Флагман», который расположен на Спортивном проезде в Раменском, отметили, что строительств ведется по графику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки застройщиком АО «ВДСК» устранены замечания по ведению исполнительной документации», – отмечается в материале.

По проекту 9-секционный жилой дом переменной этажности (15-17) рассчитан на 647 квартир. Площадь квартир составляет 38085 квадратных метров. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, проводятся работы по отделке мест общего пользования», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Планируемый срок окончания строительства – первый квартал 2020 года.