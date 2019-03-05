РИАМО - 5 мар. В деревне Герасимиха Пушкинского района в 2019 году будет построен бассейн для временного содержания морских животных с административным корпусом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Бассейн возводится на случай если популяция животных в «Москвариум» превысит допустимые нормы содержания и возникнет необходимость отселить часть животных в целях создания им комфортных условий пребывания. Постоянное содержание животных на данном объекте не предполагается», – отмечается в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «Возрождение ВВЦ».

«Общая площадь объекта переменной этажности (1-2) составит 2314 квадратных метров», – заявил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года.