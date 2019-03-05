РИАМО – 5 мар. Росздравнадзор отзывает из обращения препарат «Эриспирус», так как он содержит фенспирид, ранее признанный опасным для сердца, сообщает Газета.ru.

«Эриспирус» – противовоспалительный бронхорасширяющий перепарат. Его рекомендуют при астме и инфекциях верхних дыхательных путей. Его действующее вещество — фенспирид, ранее было признано опасным для сердца.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 миллиграммов» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 миллиграмма на миллилитр», – отмечается в письме Росздравнадзора.

Представитель ЗАО «Сандоз» уточнил, что компания провела внутреннюю оценку ситуации и медицинскую оценку рисков для производимых препаратов «Эриспирус» в таблетках и сиропе после публикации исследований о потенциальном риске для пациентов в связи с удлинением интервалов QT на электрокардиограмме.

«В ходе медицинской оценки рисков было установлено, что при приеме препаратов компании не было зафиксировано нежелательных явлений, связанных с удлинением интервала QT», – уточнил представитель компании.

Но в качестве предупреждающей меры ЗАО «Сандоз» инициировала добровольный отзыв регистрационных удостоверений для таблеток и сиропа «Эриспирус». Компания рекомендует специалистам здравоохранения остановить назначение и отпуск данных препаратов пациентам и информировать их об альтернативной терапии.

««Эриспирус» стал уже третьим препаратом от кашля, отзываемым с российского рынка на протяжении последнего месяца. Ранее сообщалось об отзыве препаратов «Эреспал» и «Эпистат», содержащих фенспирид, так как они могут повлиять на здоровье сердца», – уточняется в материале.