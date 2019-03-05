РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Спасатели подмосковных Люберец призвали жителей городского округа не курить в постели, это может привести к пожару, говорится сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления Главного контрольного управления МО «Мособлпожспас».

«Если вы являетесь курильщиком, то помните, что эта пагубная привычка не только негативно влияет на ваше здоровье, но и может послужить причиной возникновения пожара. Очень опасно курить лежа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает», – говорится в сообщении.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей.

«Люберецкое территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминает: небрежно брошенная спичка, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе – все это может обернуться большой бедой. Другая причина, на которую следует обратить особое внимание – это несоблюдение правил пожарной безопасности при курении», – отмечается в сообщении.