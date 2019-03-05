РИАМО - 5 мар. Власти Подмосковья купили уже более 8,2 тысячи путевок на отдых для детей-инвалидов и их сопровождающих, всего планируется отправить порядка 9,5 тысяч человек, они отдохнут как в Подмосковье, так и на других территориях РФ, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В этом году мы уже закупили 8214 путевок на сумму 217 миллионов рублей. Причем ребенок-инвалид у нас обязательно едет с сопровождающим лицом, это либо мама, папа, другой член семьи, либо лицо, на которое оформлена доверенность. И дополнительно мы закупим еще 1,3 тысячи путевок еще на 33 миллиона рублей, и в общей сложности в 2019 году 9514 детей и сопровождающих их лиц у нас будут обеспечены путевками», - сказала Фаевская.

Она добавила, что путевки приобретали на отдых на территории Московской области, Средней полосы России, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края.