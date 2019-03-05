РИАМО - 5 мар. Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО «Вектор», которое причинило ущерб почти на 50 миллионов рублей окружающей среде, нарушив правила обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В деревне Малое Толбино городского округа Подольск инспекторы эконадзора выявили многочисленные правонарушения. Общество складировало мусор от сноса зданий, смешанные с коммунальными отходами, на открытом грунте. Площадь незаконного размещения превысила 2 гектара. Помимо этого, были выявлены следы горения отходов и разливы жидкости, оставшейся от тушения», – отмечается в сообщении.

В ходе обследования также было установлено, что часть размещенных отходов относилась к четвертому классу опасности.

За нарушения компания привлечена к административной ответственности. Ущерб окружающей среде, причиненный незаконной свалкой, составил 49,7 миллиона рублей.

«Нарушители отказались возмещать эту сумму в добровольном порядке, и теперь это предстоит сделать по решению суда. Сумма ущерба будет перечислена в бюджет городского округа Подольск», – подчеркивается в материале.