РИАМО – 5 мар. Во вторник и ближайшие дни в Подмосковье ожидаются перепады температурных режимов, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, по этой причине водителям посоветовали соблюдать скорость, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», – отмечается в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

«Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях», – уточняется в материале.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает.

«Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы», – добавляется в сообщении.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер «112» Вам обязательно помогут», – резюмируется в сообщении.

В Московском регионе на 6 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.