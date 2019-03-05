РИАМО – 5 мар. В подмосковных Котельниках 6 марта начнутся масленичные гуляния, они пройдут на стадионе «Здоровье», сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Шестого марта на стадионе «Здоровье» в Котельниках с 18:30 до 21:00 пройдут масленичные гуляния. Будем кататься на катке, будут угощения», – написал Булгаков своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что 7 марта с 15:00 до 16:30 в сквере в микрорайоне Белая Дача пройдут гуляния с угощениями. Девятого марта с 12:00 до 15:00 в микрорайоне Силикат возле дома №32 можно будет покататься на лошадях и на коньках. Пройдут также концерт и интерактивная программа. С 10:00 до 12:00 можно будет бесплатно покататься на катке конно-спортивного клуба «Белая Дача».

Десятого марта с 11:00 до 15:00 в парке «Белая Дача» состоится большой праздник «Прощай, Масленица!». В его рамках проведут традиционный кулинарный конкурс. Будут работать интерактивные площадки, ярмарка и фотозона. Также все желающие смогут покататься лошадях и собачьих упряжках.

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