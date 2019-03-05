РИАМО - 5 мар. Московская область показывает позитивную динамику по росту объема инвестиций, сообщил журналистам во вторник уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с бизнесом «Подмосковная Масленица».

«Самое главное, как инвесторы оценивают инвестклимат. И судя по статистике, оценивают высоко. Московская область - один из немногих регионов, который показывает серьезную позитивную динамику по росту инвестиций. Надо отдать должное тому, что проводится серьезная политика со стороны руководства области по привлечению инвесторов», - сказал Титов.

Он отметил, что регулярные встречи чиновников с бизнесом являются очень полезной практикой.

«Конечно, предел не достигнут. Московская область обладает большим потенциалом роста, конечно, (важно - ред.) нахождение в таком центре спроса, близость транспортных маршрутов и выхода на экспорт. Потенциал огромен и надо им воспользоваться. Московская область делает все возможное, здесь нужно сделать главное - поддержать ее экономической политикой со стороны государства. Чтобы она была такой же активной и так же стимулировала инвестиции», - заключил Титов.