РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске в Ледовом дворце «Витязь» 9 и 10 марта проведут массовые катания на коньках, также для горожан будут доступны и специальные семейные часы, сообщается в группе «Ледовый дворец «Витязь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем горожан на один из лучших катков Подмосковья – в Ледовый дворец «Витязь» в Подольске. Всех гостей ждет белоснежный лед, прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. Продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения катаний. Девятого марта семейный час будет проходить с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30. Массовое катание – с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30», – говорится в сообщении.

Десятого марта семейный час будет организован с 19:00 до 20:00, а массовое катание с 20:30 до 21:30. Причем на семейный час будут допускаться только родители с детьми в возрасте не старше 10 лет.

Катание будет платным. Стоимость билета на семейный час – 250 рублей за человека, а на массовое катание – 150 рублей для детей до 10 лет, 250 рублей за взрослый билет. Прокат коньков будет стоить 150 рублей. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)765-40-67.