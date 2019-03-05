РИАМО – 5 мар. Неизвестный сообщил угрозе взрыва в московском бизнес-центре «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе, сообщает ТАСС.

«Поступило электронное письмо с сообщением о «минировании». Это уже второй случай сообщения о заложенном взрывном устройстве на территории комплекса за последние две недели. Сейчас экстренные службы приступят к проверке. Эвакуацию решено пока не проводить», - сказал источник в экстренных службах.

На территории «Даниловской мануфактуры» располагается компания Rambler, а также ряд СМИ: Gazeta.Ru, Lenta.ru.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года и охватили 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.