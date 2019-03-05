РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в преддверии дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина возложил цветы к его памятнику на Октябрьском проспекте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Гагарин родился 9 марта 1934 года. Во вторник в Люберцах прошло мероприятие, посвященное памяти космонавта.

«В каждой семье есть свой герой. Это важно – мы должны на них ориентироваться. У Люберец славная история, у нас много героев. Один из них – Юрий Гагарин. У него скоро был бы юбилей – 85 лет. Он нам показал, что в словах, поступках можно быть свободным», – сказал Ружицкий.

Он пожелал студентам техникума имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина, чтобы сбывались их мечты.

После этого Ружицкий совместно с депутатом Госдумы Лидией Антоновой возложил цветы к памятнику первому космонавту.