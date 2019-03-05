РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. В микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска реконструируют канализационный коллектор, работы затронут 700-метровый участок инженерных сетей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Строительно-монтажные работы по реконструкции канализационного коллектора проходят в прибрежной полосе микрорайона Павшинская пойма.

«Ремонт сетей водоотведения вызван высокой степенью износа. Общая протяженность инженерных сетей, подлежащих реконструкции, составляет порядка 700 метров. В зоне пешеходного моста, под руслом реки Москвы, предусмотрено бурение дюкерного перехода длиной более 70 метров», – говорится в сообщении.

По словам советника главы администрации Красногорска Владимира Леонова, работы планируется завершить к концу 2019 года. Реконструкцию проводит АО «Группа компаний «Единые коммунальные системы».

«Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание: на время ремонта коллектора будет частично ограничено движение автомобилей в районе дома №24 по Красногорскому бульвару. Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в сообщении.