РИАМО – 5 мар. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к представителям власти в России с требованием убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади, сообщается на сайте радиокомпании.

Во вторник двое активистов проекта «Декоммунизация» пришли на могилу советского вождя и бросили цветы в памятник со словами «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». По сведениям СМИ, позднее хулиганов доставили в отделение полиции по району Китай-Город.

«Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны – Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин – это наш позор. Сталин – это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься», – сказал Доренко.

Во вторник, в день смерти Сталина, коммунисты направились к месту его захоронения на Красной площади с цветами и венками. Он захоронен в некрополе у Кремлевской стены.

«Первоначально колумбарием для урн с прахом коммунистических деятелей служила сама стена, позже их стали хоронить без кремации в могилах справа от Мавзолея», – уточняется в материале.