РИАМО - 5 мар. Более 10 тысяч рабочих мест появилось в течение 6 лет в индустриальном парке «Ориентир» в подмосковном Солнечногорске, работу в парке начали более 15 крупных компаний, сообщила акционер парка Елена Бондарчук.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил во вторник бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019». «Ориентир» признали лучшим в номинации «Индустриальный парк года».

«За последние шесть лет в Подмосковье созданы 300 тысяч рабочих мест. В нашем парке вместе с этим годом создано более 10 тысяч рабочих мест. То есть примерно 3% от всех созданных рабочих мест. Мы много работаем, создаем парки, рабочие места, платим много налогов. В этом году мы открыли шестой парк. Более 15 крупных компаний заработало у нас за эти годы», - сказала Бондарчук журналистам.

Он отметила, что большая часть индустриальных парков работает в Солнечногорске, Подольске. Среди организаций - распределительные центры компаний «Икея», «Утконос», «Окей», «Оби», «Зара».