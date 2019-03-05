РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 мар. Праздничное мероприятие в городском парке, которое должно было состояться во вторник, перенесли на 6 марта из-за плохой погоды, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие посетители, к сожалению, мы вынуждены отменить сегодня (5 марта – ред.) празднование Масленицы в городском парке в связи с неблагоприятными погодными условиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие перенесли на 6 марта. Начало в 14:30.

«Также ждем вас завтра (6 марта – ред.) в детском городке «Сказочный» в 12:00», – заключается в сообщении.