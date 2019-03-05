РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В Подольске на Симферопольском шоссе сгорел тягач, в связи с этим образовалась пробка длиной около 3 километров, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Фура загорелась во вторник в районе 52-53 километра на Симферопольском шоссе в сторону Москвы, недалеко от деревни Лаговское.

«Водителю начали помогать другие участники дорожного движения, отцепили прицеп лесовозом, поэтому сгорел только тягач, груз удалось спасти. Образовалась пробка длиной около 3 километров», – сказал свидетель.

По словам сотрудника пожарной охраны, на тушение фуры выезжало две машины и семь огнеборцев. Пострадавших нет.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 13:30 длина пробки составляет 2,9 километра, средняя скорость движения 3 километра в час.