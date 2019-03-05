РИАМО - 5 мар. Власти Подмосковья первыми в России вводят ежемесячные выплаты жителям региона, которые ухаживают за инвалидами 1 и 2 группы, равные двукратной величине прожиточного минимума, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Нашим губернатором было одобрено введение в Подмосковье новых дополнительных мер социальной поддержки по предоставлению лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 группы, ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами. Выплата устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума, это 18 274 рубля», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что Подмосковье первым в России ввело такую меру поддержки.

«Аналогов такой меры социальной поддержки нет ни в одном субъекте Российской Федерации, мы первые, кто ввел такую меру, поэтому мы тщательно подошли к решению всех правовых и нормативных вопросов предоставления этой меры и подготовили тоже порядок по этой мере, который уже принят правительством», - уточнила министр.

По ее словам, министерство будет проводить ежемесячный контроль и проверки.

«У нас по каждому подопечному будут плановые проверки один раз в месяц, это у нас написано в порядке, это обязательное условие, и человек, который осуществляет уход, должен это понимать, что контроль такой будет. Что мы будем смотреть: состояние жилого помещения, в котором осуществляется уход, санитарные, бытовые условия, соблюдение чистоты, визуальное состояние инвалида с учетом состояния инвалида, наличие необработанных ран, пролежней, гигиеническое состояние получателя услуг», - добавила Фаевская.