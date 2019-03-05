РИАМО - 5 мар. Перерасчет платы за вывоз мусора для подмосковных пенсионеров проведут в беззаявительном порядке, с учетом компенсации будет пересчитана плата начиная с января 2019 года, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ранее Мособлдума приняла закон о предоставлении подмосковным пенсионерам ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами.

«Эта мера социальной поддержки будет предоставляться неработающим пенсионерам в зависимости от возраста. Закон уже принят. Перерасчет будет сделан начиная с января 2019 года. В следующий вторник будет заседание правительства, на котором, мы надеемся, будет принят порядок, и как только он будет принят, он всеми согласован уже, мы начнем делать этот перерасчет. Причем он будет сделан в беззаявительном характере, на основании данных управляющих компаний. Только в том случае, если человек такой компенсации не получит, либо у него останутся вопросы, тогда следует обратиться в территориальное управление 9соцзащиты - ред.), либо в управляющую компанию», - сказала Фаевская.

Она отметила, что мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на вывоз мусора будет предоставляться неработающим пенсионерам в зависимости от возраста. В частности, пенсионерам в возрасте до 70 лет - в размере 30% (получатели - более 459,5 тысяч человек), в возрасте 70 лет и старше - в размере 50% (получатели - 206,1 тысячи человек), в возрасте 80 лет и старше - в размере 100% (получатели - более 251,5 тысячи человек).

«Ежемесячная денежная компенсация по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами будет предоставляться в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, это 42 квадратных метра занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 21 квадратный метр - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек, 18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек», - подчеркнула министр.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ в регионе появилась новая графа – за вывоз мусора. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.