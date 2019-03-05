РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. До конца текущего года в Подольске определят инвестора-застройщика, который достроит дом №5 на улице Шаталова в микрорайоне Шепчинки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил власти рассказать о планах на 17-этажный дом на улице Шаталова, дом №5, строительство которого не ведется с 2008 года. На момент приостановки строительных работ не были выполнены внутренние отделочные работы, не сделана прокладка внутриплощадочных инженерных сетей, не исполнены технические условия служб города по подключению объекта, не благоустроили двор. В целом его готовность оценивается на 95 %.

«Работы по определению инвестора-застройщика включили в план и планируют выполнить в срок до 20 декабря 2019 года. Решением Арбитражного суда Московской области от 1 октября 2018 года фонд «Статус» признан несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначен Сергей Тулинов», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский.

По его словам, расторжение инвестиционного контракта и признание МО фонда «Статус» банкротом позволяет провести определение нового инвестора-застройщика с целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.

Также фонд «Статус» в 2002 году начинал строить дома №№33А и 33Б на Красногвардейском бульваре, которые находятся в меньшей степени готовности. Ранее прорабатывалась возможность использовать долю города в жилом доме на улице Шаталова для возобновления строительства еще двух долгостроев на Красногвардейском бульваре.

Власти Подольска предложили сначала возобновить строительство на Шаталова, дом №5, затем провести экспертизы домов на Красногвардейском бульваре. В середине марта инициативная группа ЖК «Ренессанс» внесет свои предложения на встрече в министерстве жилищной политики Московской области.