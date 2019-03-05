РИАМО – 5 мар. Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении проект закона о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях, сообщает kp.ru.

Авторами этой инициативы выступили более 30 парламентариев, включая председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

«Исходя из пояснительной записки к законопроекту, следует, что размещать гостиницу или хостел в помещении можно будет только после того, как его переведут в нежилой фонд. Такая мера в первую очередь направлена на защиту людей, которые проживают рядом с гостиницами», – говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что помещение для гостиницы или хостела будет требовать оснащения необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

«С 1 января 2015 года был введен ГОСТ, который в нарушение Гражданского кодекса позволяет организовывать хостелы в жилом помещении», – уточняется в материале.

Закон о запрете организации хостелов в жилых помещениях был одобрен в первом чтении. Позже стало известно, что правительство выступило против данной инициативы и готовит отрицательный отзыв на данный законопроект.

Эксперты говорят, что полный запрет хостелов в жилых домах будет тяжелым ударом по отрасли и в целом экономике малых гостиниц.