РИАМО – 5 мар. В подмосковных Мытищах врачи провели более 350 сложных операций на глаза с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи-офтальмологи Мытищинской городской клинической больницы проводят сложные операции по восстановлению зрения у пациентов. Сильная близорукость, возрастная дистрофия сетчатки, перезрелая катаракта – с этим и многим другим справляются врачи офтальмологического отделения больницы. В 2019 году выполнено уже 367 операций», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что в этом году отделению исполняется 60 лет. В офтальмологии открыта новая современная операционная, приобретены лазерные установки, оптический когерентный томограф с функцией ангиографии.

«Врачи офтальмологического отделения Мытищинской больницы выполняют сложнейшие микрохирургические операции. За помощью к ним обращаются жители не только Мытищ, но и других муниципалитетов области, нуждающиеся в лечении серьезных заболеваний глаз - катаракты и глаукомы, последствий травмы глаза, отслоения сетчатки и других патологий», – дополнил Матвеев.

Министр уточнил, что в ближайшее время специалисты офтальмологического отделения Мытищинской ГКБ планируют внедрять новые медицинские технологии, в том числе и лазерные операции.