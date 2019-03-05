РИАМО – 5 мар. Предприятие из Наро-Фоминского городского округа выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение условий хранения зерна, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В феврале 2019 года проведена проверка соблюдения требований фитосанитарного законодательства РФ в отношении ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер». Организация осуществляет свою хозяйственную деятельность в Наро-Фоминском городском округе.

«В процессе проведения проверки управлением установлен факт нарушения обществом требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»: в цехе предварительного дозирования, смешивания и гранулирования комбикормового сырья выявлено наличие грызунов и птиц (трупы мыши и голубей), а также на складе временного хранения зерна и примесей найден труп мыши», – отмечается в сообщении.

Выявление грызунов свидетельствует о некачественно проведенной дератизации, а возможность птицам проникать в помещения дает необеспеченность производственного контроля.

«В феврале 2019 года за нарушение требований технического регламента Таможенного союза управлением, с учетом характера совершенного правонарушения, последствий, имущественного и финансового положения, ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.