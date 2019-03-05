РИАМО - 5 мар. Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна - бизнесмена Бориса Криводубского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд вынес постановление о заочном аресте Криводубского на 2 месяца, мера пресечения будет исчисляться с момента задержания», - сказал собеседник агентства.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ранее ему предъявили обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.