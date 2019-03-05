РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Медицинские учреждения подмосковных Котельников и Дзержинского освободили от уплаты земельного налога, сообщила замминистра здравоохранения Московской области Наталья Куликова.

Во вторник в администрации прошел круглый стол на тему: «Особенности формирования нормативных затрат на выполнение государственного задания для учреждений здравоохранения Московской области в части налоговых расходов».

«Медицинские учреждения в Котельниках и Дзержинском освобождены от уплаты земельного налога. Эти учреждения маленькие, находятся на небольшой территории. Всего от уплаты в Подмосковье освобождено 60 земельных участков с медучреждениями», – сказала Куликова.

Она добавила, что еще в 2017 году совет депутатов установил в Люберцах максимальную ставку по уплате земельного налога в размере 1,5 %. Всего в Люберцах 12 учреждений здравоохранения, которые расположены на 27 земельных участках общей площадью 46,73 гектара.