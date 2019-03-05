РИАМО - 5 мар. В разгар масленичной недели в интернете появилось множество объявлений о продаже домашних блинов в Москве, цены начинаются от 10 рублей за штуку.

На сайте Avito сейчас активны несколько десятков объявлений от блинопеков, готовых приготовить на заказ от 10 блинов по цене от 10 до 40 рублей за штуку.

«Что может быть прекрасней весной, чем яркое, теплое солнышко? Моя супруга профессиональный повар, печет вкусные, ароматные, тонкие блинчики по вашему заказу. Уникальный рецепт (с секретным ингредиентом:)) позволит насладиться незабываемым вкусом. Ммм, пальчики оближешь! Попробовав раз, станете нашими постоянными клиентами!» – пишет продавец Станислав.

За порцию из 10 блинов Станислав просит 300 рублей, за 100 штук – 1,5 тысячи рублей. Забрать заказ можно лично, либо воспользовавшись услугами курьера.

Кроме того, на Avito можно заказать разнообразные блины с начинкой. Например, Светлана предлагает блины с мясом по цене 550 рублей за килограмм, с творогом – 500 рублей за килограмм, с ливером – 480 рублей за килограмм. Также много предложений блинов со сметаной, домашним вареньем и сгущенкой.

Как отметила продавец Алина, домашние блины из натуральных продуктов хороши как вкусный и полезный завтрак, обед и ужин для всей семьи, а также как угощение для большой компании.