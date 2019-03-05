РИАМО – 5 мар. В феврале застройщики устранили 931 нарушение на строящихся в Подмосковье объектах, говорится в сообщении пресс-службы Глагосстройнадзора Московской области.

По результатам надзорных мероприятий в феврале Главным управлением Государственного строительного надзора Московской области выявлено 1042 нарушения, устранено – 931, что подтвердили повторные проверки.

«Всего в течение февраля на поднадзорных объектах проведено 754 проверки. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 180 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 156 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму 13,5 миллионов рублей», – отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Кроме того, большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.

Под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2171 объект, общей площадью 52,5 миллиона квадратных метров.