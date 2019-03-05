РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 мар. Народный артист России Олег Меньшиков под аккомпанемент духового оркестра сыграл в подмосковном Красногорске бесплатный спектакль «Оркестр мечты. Медь» в честь Международного женского дня, говорится в официальной группе министерства культуры Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Народный артист России и художественный руководитель театра имени Ермоловой исполнил на сцене ДК «Подмосковье» главную роль в спектакле «Оркестр мечты. Медь».

«Спектакль стал визитной карточкой театра Ермоловой. Олег Меньшиков представляет истории из жизни под аккомпанемент 30 музыкантов. Такой состав уникален в России, оркестр состоит исключительно из медных духовых инструментов. Любой номер программы – это театральная миниатюра. Музыканты танцуют, спускаются в зрительный зал, устраивают шуточные дуэли на барабанах», – отмечается в сообщении.

Также во вторник жительниц Клина поздравил Николай Цискаридзе со спектаклем «Щелкунчик». Шестого марта Никита Высоцкий представит в Орехово-Зуеве программу «Дорога Высоцкого», а Денис Майданов и Максим Дунаевский дадут концерты в Солнечногорске в Зарайске соответственно. Седьмого марта Вячеслав Гордеев выступит с «Русским балетом» в Наро-Фоминском городском округе.