РИАМО - 5 мар. Около 40 локаций подготовили в Подмосковье для создания объектов туристической инфраструктуры, инвесторы могут получить их на льготных условиях, сообщил во вторник министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица».

«Сейчас показатели по доле в экономике не очень высокие (у туристической сферы - ред.), но темпы роста убедительные. Наша задача - удовлетворить существующий потенциальный спрос на развитие туристической инфраструктуры в Московской области. Мы готовы подготавливать площадки и передавать под ключ, так же как и для инвесторов, в том числе и передавать участки без торгов. У нас подготовлены 38 локаций в различных округах, а также 19 различных усадеб, санаториев, домов отдыха, которые мы готовы передавать инвесторам для инвестирования», - сказал Ан.

Он отметил, что на этих локациях можно создавать крупные рекреационные объекты, которые пользуются большой популярностью в Московской области.