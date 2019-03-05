РИАМО - 5 мар. На фитосанитарном контрольном посту в Можайском городском округе обнаружили партию роз из Кении, зараженную цветочным трипсом, продукция уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ), при досмотре срезов цветов роз одноголовых, происхождением Кения, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.