РИАМО – 5 мар. Госжилинспекция Московской области провела совещание по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с управляющими компаниями запада Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В городе Голицыно Одинцовского городского округа состоялось совещание по вопросу заключения трехсторонних договоров на сбор и утилизацию ТКО. В нем приняли участие представители УК Одинцовского горокруга, а также городских округов Солнечногорск и Химки. Надзорное ведомство представлял заведующий отделом по работе с территориями «Запад» Николай Лебедев. Перед собравшимися также выступили директор по работе с клиентами ООО «МосОблЕИРЦ» Евгений Филиппенко, представители Рузского и Солнечногорского региональных операторов по вывозу ТКО.

«На совещании обсуждались причины, замедляющие темп заключения договоров и возможные варианты решения вопросов, связанных с соблюдением графика вывоза мусора в некоторых точках. Принято решение о детальной проработке данных проблем непосредственно под кураторством уполномоченных лиц региональных операторов и МосОблЕИРЦ», – говорится в сообщении.

Также представителям управляющих организаций напомнили о необходимости информирования жителей о переходе на раздельный сбор мусора через интернет-сайты, социальные сети, общедомовые и подъездные информационные стенды.

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